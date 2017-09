Uitslag Willem II - ADO Den Haag Peterselieman 09-09-2017 21:11 print

ADO Den Haag heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. De club uit de Hofstad won in de Eredivisie met 1-2 van Willem II. Beide ploegen waren voor dit duel nog puntloos, maar ADO klimt door deze zege vooreerst even uit de gevarenzone.

Het duel in Tilburg was weinig hoogstaand. Er vielen aan beide zijden veel fouten te noteren. Zo lieten beide teams grote kansen op doelpunten liggen. Fernando Lewis tikte Elson Hooi aan, waarna de bal op de stip ging. De bij ADO teruggekeerde Nasser El Khayati faalde niet vanaf elf meter. Timon Wellenreuther gaf Hooi nog een behoorlijke mogelijkheid op de 0-2, maar in plaats daarvan ging de bal er aan de andere kant in. Ismail Azzaoui zorgde ervoor dat Fran Sol de 1-1 kon noteren. Willem II probeerde voor de winnende te gaan, maar het was ADO dat via een fraaie goal van El Khayati met de zege aan de haal ging.