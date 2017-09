Donald Trump Jr. naar senaat om Rusland-zaak Redactie 06-09-2017 23:53 print

Donald Trump Jr. verschijnt donderdag voor de Senaatscommissie die de beschuldigingen over Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onderzoekt. Het gaat om een besloten zitting.

Trump (39) werd in juli in een openbare hoorzitting over de zaak aan de tand gevoeld. Hij kwam vervolgens met de commissie overeen alleen nog in een besloten bijeenkomst te komen praten.

De advocaat van Trump jr., Alan Futerfas, zei dat zijn cliënt "uitziet naar een professionele en productieve bijeenkomst, en hoopt dat hij de commissie van dienst kan zijn".

Verkiezingen

De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn van mening dat de Russen er van alles aan hebben gedaan om de verkiezingen in november 2016 in het voordeel van Trump te laten uitvallen. Er loopt ook nog een onderzoek van de overheid naar de affaire. Dat staat onder leiding van Robert Mueller, oud-directeur van de FBI.

Moskou heeft elke suggestie over inmenging steeds resoluut van de hand gewezen.

Advocate

Het staat vast dat de oudste zoon van Trump in de aanloop naar de verkiezingen in juni 2016 contact had met een Russische advocate die banden met het Kremlin onderhoudt.

Begin juli baarde de presidentszoon opzien door zijn e-mails met de Russische advocate Natalia Veselnitskaya op tafel te leggen. De opgegeven reden voor de ontmoeting zou informatie zijn die Veselnitskaya had om de Democratische kandidate Hillary Clinton te schaden. Het treffen was volgens Trump Jr. geen probleem omdat het om zogeheten 'oppositie-onderzoek' ging. Over Clinton zou vervolgens niets interessants te melden zijn geweest.



Donald Trump Jr. naar senaat om Rusland-zaak (Foto: ANP)