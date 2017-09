Zangeres van liedje Mickey klaagt Disney aan BasOne 01-09-2017 07:35 print

Toni Basil, die in 1982 een wereldhit scoorde met het nummer Mickey, heeft een aanklacht ingediend tegen de Walt Disney Company, de makers van South Park en Comedy Central-moederbedrijf Viacom.

De zangeres beschuldigt de bedrijven ervan zonder toestemming haar stem, afbeelding en persoonlijkheid te hebben ingezet voor hun eigen winst. Disney gebruikte volgens de aanklacht het nummer om merchandise aan te prijzen van Mickey Mouse, iets waar zij nooit goedkeuring voor zou geven. Door het idee dat mensen nu denken dat ze dat wel heeft gedaan, is Toni "teruggetrokken, radeloos en fysiek onwel" geraakt, zo meldt ze in de rechtbankpapieren.

De klacht tegen South Park gaat over een aflevering uit 2008, waarin de verkiezingsoverwinning van Obama centraal stond. Daarin werd het nummer gezongen, met daarin het woord 'Mickey' vervangen door 'Obama'.

De zaak ligt gecompliceerd, omdat het bedrijf dat in eerste instantie de rechten van het nummer had al jaren failliet is. De rechten zijn daarna meermaals van eigenaar gewisseld, Disney en Viacom deden zaken met een organisatie die claimt ze momenteel te hebben. Toni is het daar niet mee eens, omdat zij de onderneming nooit toestemming heeft gegeven de rechten uit te baten.