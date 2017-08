Tiener Rublev verrast Dimitrov in New York heywoodu 31-08-2017 23:53 print

Tennisser Andrey Rublev heeft op de US Open voor een flinke verrassing gezorgd. De 19-jarige Rus, 53e op de wereldranglijst, stuurde niemand minder dan de als zevende geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov naar huis.

Rublev kreeg al vroeg een break om de oren, maar maakte die later in de eerste set weer goed en ging erop en erover. Ook in set twee werd de jonge Rus gebroken, maar weer sloeg hij terug en na een spannende tiebreak pakte hij ook die set. In het derde bedrijf was het Dimitrov die zijn opslag in moest leveren en dat kon hij niet ongedaan maken, waarmee de partij voorbij was: 7-5, 7-6 (3), 6-3.

Ook de als vijftiende geplaatste Tsjech Tomas Berdych ligt er al uit. In de tweede ronde ging de halvefinalist van 2012 onderuit tegen de Oekraïner Alexander Dolgopolov: 6-3, 6-1, 7-6 (5), 6-2. Roberto Bautista Agut, als elfde geplaatst, deed het aanzienlijk beter. De Spanjaard rekende in drie sets af met de Duitser Dustin Brown: 6-1, 6-3, 7-6 (3).