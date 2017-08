In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een politieman bij een metrostation van achteren aangevallen en in de nek gestoken met een mes. De agent wist collega's te waarschuwen die snel ter plaatse waren en de vermoedelijke dader konden aanhouden, melden Zweedse media.

Het incident speelde zich rond 10.30 uur af bij Medborgarplatsen. Het blad Aftondbladet tekende van ooggetuigen op dat de aangehouden verdachte rond de dertig jaar is. Zijn motief is onduidelijk.

De gewonde agent is overgebracht naar een ziekenhuis. De politie kon nog niet zeggen hoe hij eraan toe was. De politie heeft het plein afgezet.

The officer was attacked at this entrance to #Medborgarplatsen metro station. pic.twitter.com/A4CiAqDpvn — James Savage (@SavLocal) 31 augustus 2017



Agent in Stockholm neergestoken (Foto: ANP)