Titelverdedigster Kerber in eerste ronde onderuit op US Open

We mogen gerust stellen dat het niet het jaar van tennisster Angelique Kerber is. Vorig jaar won de Duitse de Australian Open en US Open en haalde ze de finale op Wimbledon, waarmee ook de eerste plek op de wereldranglijst voor haar was.

Dit jaar gaat het echter een heel stuk minder goed. In Melbourne ging Kerber in de vierde ronde onderuit, op Roland Garros was de eerste ronde het eindpunt. Op Wimbledon kwam ze wederom tot de vierde ronde en nu vond de Duitse ook in New York al in de eerste ronde haar Waterloo.

Het 19-jarige toptalent Naomi Osaka uit Japan zou het Kerber wel eens moeilijk kunnen maken, zo dacht men vooraf. Dat bleek een understatement, want alleen in de eerste set kwam de Duitse er enigszins aan te pas. Toch liep ze constant achter de feiten aan en na iets meer dan een uur kon ze inpakken: 6-3, 6-1.

Roland Garros-kampioene Jelena Ostapenko had het één set lastig met de Spaanse Lara Arruabarrena, maar de als twaalfde geplaatste Letse won toch: 6-2, 1-6, 6-1. Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer één van de wereld, had niet al te veel moeite met de Poolse Magda Linette: 6-2, 6-1.