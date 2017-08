Darters PDC in 2018 naar Rotterdam, Maastricht en Zwolle Boris (borisz) 28-08-2017 19:08 print

De PDC heeft de wedstrijdkalender van 2018 vrijgegegeven. De dartbond komt naast de Premier League in Rotterdam en de Dutch Dart Masters in Maastricht met een nieuw darttoernooi in Nederland. Volgend jaar zal de European Tour volgend jaar Zwolle aandoen.

19 april 2018 is de Premier League in Rotterdam. 10 t/m 13 mei is de European Tour 6 in Zwolle en 6 t/m 9 september is de European Tour 11 in Maastricht. De European Tour zal volgend jaar ook voor het eerst Denemarken aan doen. Volgend jaar juni zijn de darters van de PDC in Kopenhagen te vinden.

Ten opzichte van van dit jaar zal er één extra European Tour aan de kalender worden toegevoegd. Verder wordt de Q-School gesplitst in een UK en Europese Q-school. De dartkalender bestaat naast de grote toernooien uit 22 Players Championships, 6 UK Open Qualifiers en 13 European Tours. Ook is er een Challenge Tour voor darters die naasr een tourkaart krijgen en een Development Tour voor de jongere spelers. De volledige kalender is hier te zien.

Deze week is de PDC is ook al in Nederland te vinden. De zesde editie van de Dutch Dart Masters is deze week in het MECC in Maastricht. Donderdag is de Nederlandse kwalificatie en vrijdag is de eerste ronde. Naast Michael van Gerwen, Benito van de Pas en Jelle Klaasen zullen nog vier Nederlanders aan de oche verschijnen.