LB: Aaron Carter open over biseksualiteit

06-08-2017

Aaron Carter, het broertje van Backstreetboy Nick Carter, heeft zijn volgers op Twitter zondag laten weten dat hij naast vrouwen ook wel eens op mannen valt.

In een emotioneel bericht op het sociale medium deelt hij de boodschap "omdat dit belangrijk is voor mijzelf en mijn identiteit". "Ik loop hier al bijna de helft van mijn leven mee rond."

Hij schaamt zich naar eigen zeggen niet voor zijn gevoelens, maar voelt nu wel de behoefte de last van zijn schouders te halen. "Ik ben opgegroeid in de entertainmentindustrie en toen ik een jaar of dertien was, begon ik me aangetrokken te voelen tot jongens en meisjes. Jaren gingen voorbij totdat ik op mijn zeventiende, na een aantal relaties met meisjes, een ervaring had met een man waar ik me toe aangetrokken voelde en waarmee ik samenwerkte en ben opgegroeid."

De 29-jarige zanger sluit het bericht af met een quote van Boy George: "I've never felt as though I didn't belong, I just acted as though I did."



Aaron Carter open over biseksualiteit (Foto: BuzzE)