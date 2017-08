Ten Hag na loting Zenit: "Prachtige belevenis"

FC Utrecht heeft met Zenit Sint-Petersburg een loodzware loting te pakken. Erik ten Hag weet dat het moeilijk wordt, maar kijkt uit naar de duels.



"Het is een mooie loting en een prachtig affiche", vertelt Ten Hag in gesprek met FOX Sports. "Het is een heel sterke ploeg en ze behoren tot de betere teams van Rusland. Vorige jaar werden ze geen kampioen, maar dat zijn ze natuurlijk vaak genoeg wel geworden."

Ten Hag kijkt uit naar de dubbele confrontatie. "Ze hebben een super nieuw stadion. Ik denk dat het een echte belevenis gaat worden. Ik weet niet of het de sterkste tegenstander is. De naam zegt natuurlijk voldoende. Maar ik ken de ploeg niet. We gaan ons in het team verdiepen en dan kijken we waar onze kansen liggen."

De trainer weet dat het een zware loting is, maar had niet gekeken wel club hij liever had willen loten. "Nee ik heb niets met lotingen. Ik heb er toch geen invloed op, dus ik later het altijd maar over me heen komen", aldus Ten Hag.