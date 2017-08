Motorsportlegende Angel Nieto (70) overleden

Motorsportlegende Angel Nieto is op Ibiza overleden. De Spanjaard raakte vorige week zwaargewond bij een quadongeval, waana hij in ernstige toestand opgenomen werd in het ziekenhuis. Daar is Nieto donderdag op 70-jarige leeftijd overleden.

Nieto werd deze week langzaam uit zijn coma gehaald, maar dat ging niet goed. Een hersenoedeem zorgde ervoor dat zijn toestand woensdagnacht snel verslechterde, waarna hij niet meer gered kon worden. Hij overleed in het bijzijn van kinderen Gelete en Pablo Nieto, die hun reis naar Brno hebben onderbroken. Komend weekeinde vindt daar de Tsjechische Grand Prix plaats, waar Pablo Nieto in de Moto3 doorgaans actief is als teammanager van Valentino Rossi's SKY Racing VR46-team.

Angel Nieto was de eerste Spanjaard in het wereldkampioenschap voor motoren, waar hij ook als eerste Spanjaard wereldkampioen werd. In totaal won hij maar liefst dertien wereldtitels in de 50cc en de 125cc, wat de ernstig bijgelovige Nieto overigens steevast 'twaalf plus één' noemde.



Nieto na zijn overwinning in Assen in 1972 (WikiCommons/Peters, Hans / Anefo)