'Alcohol voorkomt diabetes en is goed voor geheugen'

Goed nieuws! Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat alcohol goed voor je geheugen is, en dat het daarnaast een ook nog eens diabetes (type 2) kan helpen voorkomen. Een win-win situatie dus!

Geheugen

Voor de geheugentest werd door de Universiteit van Exeter een groep van 88 ‘sociale drinkers’ in tweeën gedeeld. Beide groepen moesten in hun eigen omgeving een blik vol informatie tot zich nemen, waarna de ene groep los mocht gaan met alcohol, en de andere groep juist sober moest blijven die avond. En wat bleek: de volgende ochtend bleek de alcoholdrinkende groep een stuk beter te presteren dan de niet-drinkers.

Hoe dan? Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat de hippocampus in onze hersenen er zorg voor draagt dat de informatie die vergaard werd vlak voor het drinken, sneller naar het langetermijngeheugen wordt getransporteerd. Het volledige onderzoek vind je hier!

Diabetes (type 2)

In Denemarken werden in 2007/2008 maar liefst 76.484 mensen ondervraagd over hun eet-, drink- en leefgewoonten. De 28.704 mannen en 41.847 vrouwen werden gedurende een periode van bijna vijf jaar gevolgd. In die periode moesten de deelnemers bijhouden hoeveel ze dronken, wanneer ze dronken en wat voor soort alcohol (bier, wijn of sterke drank). Na vijf jaar hadden 859 mannen en 887 vrouwen diabetes type 2 ontwikkeld.

Uit de gegevens kwam naar voren dat mannen het minste risico op diabetes hadden bij het nuttigen van 14 glazen alcohol per week. Vrouwen lopen het minste risico bij 9 glazen alcohol per week. Verder bleek uit de studie ook nog dat het beter is om die alcohol niet in één keer achterover te slaan, maar netjes te verspreiden over de week. Ook is het beter om wijn te consumeren dan bier of sterke drank. De onderzoekers zijn van mening dat de natuurlijke stoffen in (rode) wijn een gunstig effect hebben op de bloedsuikerspiegel.

Dus Gordon, nu je jezelf op een veganistich dieet hebt gezet, mag je best nog wel ergens van genieten. Aangezien rode wijn een positieve invloed heeft op de bloedsuikerspiegel zeggen wij proost! Op je gezondheid!



