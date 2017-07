Haase onderuit in halve eindstrijd Gstaad

Robin Haase is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Gstaad. De als zesde geplaatste Nederlander verloor met 6-3, 6-7 en 6-7 van de Duitser Yannick Hanfmann.

In de eerste set liep de Nederlander uit naar een 4-0 voorsprong. Hanfmann, die zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatste, kwam terug tot 4-3. Haase bleef in het vervolg echter bij de les en trok de setwinst alsnog naar zich toe.

Het ging lang gelijk op in het tweede bedrijf. Een tiebreak bracht de beslissing. Haase kreeg daarin twee matchpoints, maar de Duitser vocht zich terug en trok de set naar zich toe.

Ook de derde set, en daarmee de wedstrijd, werd door middel van een tiebreak beslist. In de twaalfde game van de derde set liet Haase wederom twee matchpoints liggen. Haase maakte in de tiebreak vervolgens slechts vier punten.