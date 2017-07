Motorsportlegende Angel Nieto zwaargewond na verkeersongeval ChipsZak. 27-07-2017 00:06 print

De Spaanse motorsportlegende Angel Nieto is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval met een quad. De zeventigjarige ligt in ernstige toestand in een ziekenhuis op Ibiza.

De 13-voudig wereldkampioen zou vanochtend rond half elf op zijn quad zijn aangereden door een auto. Lokale media melden dat Nieto hierbij zwaar hoofdletsel heeft opgelopen. De succesvolle coureur is in kritieke toestand overgebracht naar het Policlínica Nuestra Señora del Rosario ziekenhuis waar hij succesvol is geopereerd. Volgens de laatste berichten is zijn situatie nu 'ernstig, maar niet kritiek'.

Angel Nieto is een van de meest succesvolle motorcoureurs aller tijden met 90 GP-zeges en 13 wereldtitels. Alleen Giacomo Agostini en Valentino Rossi hebben meer GP-overwinningen achter hun naam.

Mucha fuerza maestro!! Esta carrera también la ganaras!💪🏼 Ánimo #AngelNieto pic.twitter.com/xZbQsxaUXY — Marc Márquez (@marcmarquez93) 26 juli 2017