Bedenker Simpsons aan de slag voor Netflix

Matt Groening gaat een animatieserie maken voor Netflix. De nieuwe show van de bedenker van The Simpsons krijgt de naam Disenchantment.

De serie draait om het middeleeuwse koninkrijk Dreamland, dat in verval is. Hoofdpersonen zijn de alcoholistische prinses Bean, haar elfvriend Elfo en haar "persoonlijke demoon" Luci. Netflix maakte dinsdag meteen ook het eerste castingnieuws rond de serie bekend: Broad City's Abbi Jacobson spreekt de stem in van Bean en comedian Eric Andre is gestrikt voor de rol van Luci. Elfo wordt ingesproken door acteur Nat Faxon.

"Disenchantment gaat over leven en dood, liefde en seks, en hoe je moet blijven lachen in een wereld vol leed en idioten, wat de ouderlingen, magiërs en andere eikels je ook vertellen", zegt Groening in de aankondiging.

Netflix bestelde twintig afleveringen van de serie, die in 2018 beschikbaar moet zijn op de streamingservice.



