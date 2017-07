Van Ooijen beperkt schade BeNeCup SBK; Hoffmann domineert BeNeCup SSP ChipsZak. 25-07-2017 17:48 print

Naast het IRRC werd dit weekend in Chimay ook de BeNeCup verreden. Nederlander Tim van Ooijen heeft de leiding in de Superbikeklasse van dit kampioenschap, met op ruime afstand de twee Belgen Yan Ancia en Marc Fissette. Ook sommige rijders uit het IRRC, zoals Johan Fredriks en Joey den Besten, zijn te vinden op de starting grid van de BeNeCup-wedstrijden. Voor hen is de BeNeCup veelal training en voorbereiding op hun IRRC-races.

Superbike

Voor Van Ooijen begon de dag met een tegenslag: de 23-jarige coureur kreeg technische problemen tijdens de verkenningsronde en verdween naar de pitstraat. Hoewel zijn monteurs zijn Suzuki nét op tijd in orde wisten te krijgen, moest Van Ooijen als laatste vertrekken, vanuit de pits. Fredriks vertrok vanaf de tiende positie maar kende een sterke eerste ronde, waarin hij vocht met Sebastien Le Grelle, Vincent Lonbois en de Tsjech Marek Cerveny. Naarmate de wedstrijd vorderde moest de 32-jarige Zeeuw het trio laten gaan, maar finishte alsnog op een verdienstelijke vierde plaats. Lonbois ging voor goud en wist hierin te slagen; landgenoot Le Grelle werd als tweede afgevlagd en Cerveny completeerde de top-3. Van Ooijen zette een puike prestatie neer door maar liefst vierentwintig plaatsen goed te maken en als elfde onder de vlag door te komen.

Hiermee heeft Van Ooijen de schade voor het kampioenschap weten te beperken. Nederlanders Nadieh Schoots en Michael Hofman werden respectievelijk eenentwintigste en drieëntwintigste. Den Besten rijdt in het IRRC in de Supersportklasse, maar doet nu in de BeNeCup ervaring op op een 1000cc. De Achterhoekse coureur werd negentiende.

De tweede race kende lastige omstandigheden: voor de start van de wedstrijd was het gaan spetteren en toen de motoren vertrokken was het hier en daar nog nat op het Belgische stratencircuit. De West-Vlaamse Denny Lannoo schoot er als een speer vandoor maar moest het vrij snel afleggen tegen de oppermachtige Lonbois en Le Grelle. Achter Lannoo reed Nederlander Van Ooijen op een vierde positie, maar kreeg deze plaats niet cadeau: Ancia, Patrick Quintens en Didier Grams vochten allen voor de derde en vierde plek. Toen de vlag gezwaaid werd was het Quintens die de derde positie had veroverd en Van Ooijen werd als vierde afgevlagd, met achter zich Ancia. Fredriks vinden we terug op de achtste plek. Schoots finishte als achttiende. Zowel Den Besten als Michael Hofman verschenen niet aan de start in de tweede wedstrijd.

Supersport

In de Supersportklasse van de BeNeCup rijden geen Nederlanders mee. Na vier jaar wist de Belg Laurent Hoffmann weer eens polepositie in te nemen. Hoffmann kende een opmerkelijk weekend: in de nacht werden zijn bandenwarmers gestolen, de bout van het voortandwiel losgezet en is er een band van zijn busje kapot gestoken. De besnorde Belg liet zich niet kennen en domineerde in de BeNeCup het hele weekend.



Laurent Hoffmann start vanaf polepositie in BeNeCup SSP (Chimay 2017)

Zowel in de eerste als tweede manche wist nummer 74 de zege binnen te slepen. De 34-jarige coureur wist landgenoot Joffrey Deldycke op afstand te houden en ook de Zwitserse Arnaud Seydoux kon in de eerste race de snelle Belg niet bijhouden, waardoor zij eindigden als respectievelijk tweede en derde.

In de tweede SSP BeNeCup-wedstrijd stond Hoffmann opnieuw met Deldycke naast zich op het podium. Ditmaal was het Xavier Denis die op de laatste podiumtrede mocht plaatsnemen.