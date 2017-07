Willems snakt naar transfer en wacht op eerste aanbieding Redactie 12-07-2017 13:10 print

Jetro Willems hoopt zo snel mogelijk te kunnen vertrekken bij PSV. Verschillende clubs hebben zich gemeld voor de back, maar brachten geen bod uit.

Het is geen geheim dat Willems deze zomer wil vertrekken uit Eindhoven. De vleugelverdediger heeft meerdere malen laten weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer en ook PSV is bereid mee te werken. Volgens Willems hebben genoeg clubs interesse, meer werd er nog geen officieel bod uitgebracht.

"Bij PSV en bij mij is er geen onduidelijkheid, ik wil een volgende stap zetten", laat Willems weten tegenover Voetbal International. "Er is een aantal clubs concreet en het is wachten op een club die als eerste een bod bij PSV neerlegt."

Willems hoopt de top te bereiken, maar heeft geduld en wil in ieder geval uitzicht hebben op speelminuten. "Ik wil natuurlijk naar een topcompetitie. Frankrijk reken ik daar ook bij. De tijd dat een jonge speler vanuit de Eredivisie direct naar een absolute internationale topclub gaat, is denk ik wel voorbij."

"Maar het kan ook via een tussenstop. Ik moet naar een club waar ik ga spelen en niet op de bank kom. Een transfer heb ik liever vandaag dan morgen, dan is er voor iedereen duidelijkheid", aldus Willems.