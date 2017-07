Het tekort aan agenten zal in de zomer tot extra problemen leiden. Dat bevestigt politievakbond ANPV naar aanleiding van een bericht in het AD. "Er moeten keuzes gemaakt worden. De problemen worden steeds groter in grote steden als Rotterdam en Den Haag, maar dat geldt voor het hele land. Zaken zullen bijvoorbeeld twee, drie maanden langer op de plank blijven liggen. Dat is niet wenselijk", aldus een woordvoerder van de bond.

Van diverse kanten is al eerder gewezen op het tekort aan agenten. Twaalf commissarissen van de Koning spraken al hun zorg uit over het gebrek aan politie op het platteland.

De politievakbond ACP heeft vorige maand in een brandbrief korpschef Erik Akerboom opgeroepen onmiddellijk duizend extra agenten op te leiden om het tekort aan politiemensen aan te pakken. "We hebben hier nog geen reactie op gekregen", aldus voorzitter Gerrit van de Kamp maandag.



'Steeds meer problemen door agenten-tekort' (Foto: ANP)