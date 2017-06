Explosief trio in Agents of Mayhem Pheno 27-06-2017 08:46 print

Deep Silver heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Agents of Mayhem. Herin wordt een trio voorgesteld die helemaal dol zijn van explosieven.

Joule is een geniale robot-ingenieur. Hierdoor is Joule een ster in het bouwen van dodelijke turrets. Met haar Master Programmer abilitiy vult Joule Rama prima aan. Rama is ’s werelds koploper als het gaat om immunologie, ze gebruikt haar Deadshot ability om haar vijanden neer te halen. Hoe beter haar boog opgeladen is, hoe preciezer haar schot is. Als Shield Buster breekt zij met bonusschade door schilden heen en lukt het haar om vijanden te raken die beschermd worden door verharde schilden. Dan is er de voetbalfanatic Redcard. Hij gebruikt zijn Hooliganwapen om zijn ongelukkige vijanden te grazen te nemen. Met zijn directe aanvallen weet hij voetbastadions volledig te ontruimen.

Met behulp van de teleport-technologie van Mayhem kun je jouw agents direct het gevecht in en uit teleporteren. Hierdoor kun je 'on-the-fly' tussen je agents schakelen, zodat de een rustig kan herstellen terwijl de ander zijn plek in het gevecht overneemt. Of je kiest juist voor de tactische switch tussen agenten, zodat je bij elk gevecht of elke missie altijd de beste agent uit je team kunt inzetten.

Agents of Mayhem komt 18 augustus uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.