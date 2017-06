De SP wil boetes voor incassobureaus die onterecht kosten bij mensen in rekening brengen. Dergelijke bureaus moeten standaard een boete krijgen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk gaat dat woensdag in de Tweede Kamer voorstellen bij het debat over armoede en schulden: "Mensen met schulden worden als melkkoe gebruikt, het is schaamteloos."

Hij wijst op onderzoek van de consumentenwaakhond ACM, waaruit is gebleken dat incassobureaus regelmatig kosten in rekening brengen die wettelijk niet zijn toegestaan. "De bureaus die zich hieraan schuldig maken komen ermee weg. Er is door de ACM nog nooit een boete uitgedeeld. Het is nu te makkelijk om mensen met schulden te belazeren."

Het sturen van foute incasso's moet standaard door de ACM worden beboet. Daarnaast moeten bureaus die structureel de fout in gaan, een hoge boete krijgen wegens oneerlijke handelspraktijken.

De SP wil verder een verbod op het doorverkopen van schulden. "Schuld is handel. Er zijn tegenwoordig gespecialiseerde bureaus die schulden opkopen, puur om winst mee te maken."



SP: beboet foute incassobureaus (Foto: ANP)