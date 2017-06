In Jeruzalem is vrijdag bij een dubbele aanslag, die Islamitische Staat heeft opgeëist, een Israëlische politieagente omgekomen en zijn drie Palestijnen gedood. Op twee plekken in de buurt van de Damascuspoort aan de rand van de oude binnenstad hadden steek- en schietpartijen plaats.

Twee Palestijnen openden het vuur op een groep politieagenten en trokken vervolgens messen. Beiden werden doodgeschoten. Een derde Palestijn werd op een andere plek doodgeschoten, nadat hij een vrouwelijke politiebeambte had neergestoken. Het slachtoffer overleed en een andere agent raakte gewond.

IS eiste de verantwoordelijkheid op via het persbureau Amaq, dat aan de terreurgroep is gelieerd.



IS claimt moord politieagent in Jeruzalem (Foto: ANP)