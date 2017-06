De jury die is aangewezen in de rechtszaak tegen Bill Cosby, is maandagavond in beraad gegaan. Eerder op de dag kregen zowel de aanklagers in de misbruikzaak als het team van de komiek hun laatste kans de juryleden te overtuigen van hun argumenten.

De advocaat van de 79-jarige The Cosby Show-ster legde daarin de nadruk op de romantische aard van de relatie van Cosby en zijn vermeende slachtoffer Andrea Constand. Ook ging hij in op tegenstrijdigheden in de verklaringen van Constand. Zij beweerde bijvoorbeeld eerst dat ze bijna geen contact meer had gehad met Cosby na de avond waarop hij haar zou hebben misbruikt, maar telefoonrekeningen geven aan dat ze elkaar nog 72 keer spraken.

De aanklager haalde de verklaring van Cosby uit 2005 aan, waarin hij toegaf dat hij Constand pillen gaf om te "relaxen", om uiteindelijk seks met haar te hebben. Zij houdt vol dat ze door de pillen buiten westen raakte, en niet heeft ingestemd met seks. De jury overlegde maandagavond vier uur lang, maar is daarbij volgens NBC niet tot een uitspraak gekomen. De zeven mannen en vijf vrouwen pakken hun beraad dinsdagochtend weer op.



Jury in beraad in rechtszaak Bill Cosby (Foto: BuzzE)