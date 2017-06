Capello naar Chinese degradatiekandidaat

Fabio Capello is na Roger Schmidt de volgende trainer die in China aan de slag gaat. Jiangsu Suning meldt de trainer te hebben gecontracteerd.

Zaterdag werd bekend dat Roger Schmidt bij Beijing Guoan aan de slag gaat en nu trekt ook Fabio Capello naar de Chinese competitie. Jiangsu Suning, de club die vorig seizoen in de Super League tweede werd achter landskampioen Guangzhou Evergrande, heeft de komst van de Italiaan gemeld.

Zondagochtend was Capello op het trainingscomplex van Suning en de deal lijkt in kannen en kruiken. Hij wordt de derde Italiaanse trainer in China, na Fabio Cannavaro (Tianjin Quanjian) en Marcello Lippi (bondscoach van het land).

Capello gaat zich naast het hoofdtrainerschap ontfermen over het algehele clubbeleid en over de jeugdopleiding. In het huidige seizoen verkeert Jiangsu Suning overigens in degradatienood. De club waar oud-Chelsea-middenvelder Ramires speelt staat na twaalf wedstrijden veertiende en de nummer vijftien en zestien zullen aan het einde van de rit degraderen.

Capello was eerder trainer van AC Milan, Juventus, Real Madrid en bondscoach van Engeland en Rusland.