Coureur met de schrik vrij na zware crash op Salzburgring TargaFlorio 09-06-2017 22:26 print

Vrijdag is Attila Tassi met zijn Honda Civic zwaar gecrasht tijdens de tweede training van de TCR International Series op de Salzburgring. De 17-jarige Hongaar raakte bij de crash niet gewond. Zijn auto is wel total loss en inmiddels is er vanuit Italië een reserve auto onderweg zodat Tassi morgen deel kan nemen aan de kwalificatie.

Zware crash Attila Tassi op Salzburgring (Bron: Youtube)

TCR International Series - Salzburgring 2017 - crash Attila Tassi (Foto: TCR Media)