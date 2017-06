Ronaldo: "Mijn leeftijd is slechts een nummer"

Cristiano Ronaldo voelt zich 'als een jonge jongen' nadat hij met Real Madrid zaterdagavond tegen koste van Juventus wederom de Champions League won.

Real Madrid werd het eerste team in het tijdperk van de Champions League dat de prijs twee jaar op rij won, nadat het in Cardiff met 4-1 de zege pakte. Ronaldo scoorde twee keer en bracht zijn doelpuntenaantal in zijn carrière op 600.

Veel tijd om feest te vieren heeft de Portugees niet, aangezien hij zich met zijn land gaat voorbereiden op de Confederations Cup in Portugal. "Ik heb twee of drie dagen om te rusten en daarna hebben we een kwalificatiewedstrijd met Portugal en de Confederations Cup", vertelde Ronaldo tegen Spaanse media.

"Het is een lang seizoen, maar ik ben gemotiveerd. Ik ben gelukkig en mijn leeftijd is slechts een nummer. Ik voel me als een jonge jongen", vervolgde de 32-jarige aanvaller.

Ronaldo kreeg gedurende het seizoen regelmatig kritiek en werd uitgefloten door de Madrid-fans, maar daar wilde hij niet verder op in gaan. "Het is niet een moment om te praten over de fans, ik heb er al over gesproken."

"Het belangrijkste is dat ik het wederom gedaan heb. Het is een fantastisch seizoen voor mij en mijn ploeggenoten om de dubbel te winnen. Ik denk dat de mensen geen woorden hebben om mij te bekritiseren, omdat de cijfers niet liegen."

"Ik hoef niet over mezelf te praten, omdat cijfers niet liegen. Ik ben erg blij, we hebben prijzen gewonnen en natuurlijk is het een van de beste momenten in mijn carrière. Ik zeg het elk jaar, maar het is waar."