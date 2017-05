MVV in extremis naar finale nacompetitie ten koste van Cambuur Redactie 21-05-2017 19:53 print

MVV houdt nog steeds zicht op promotie naar de Eredivisie door een knappe 1-2 uitzege in de nacompetitie op SC Cambuur. Via Marvin Peersman kregen de Leeuwarders de eerste kans van de wedstrijd. De verdediger mocht vrij halen vlak voor de zestien, maar zag zijn doelpoging hoog over vliegen. De Friezen bleven de sterkere partij in eigen huis, al leidde dat niet tot grote doelkansen.

De Leeuwarders kwamen goed weg toen Arsenal-huurling Nwakali vlak voor de theepauze zijn poging net naast zag gaan, terwijl even daarvoor Tissoudali Cambuur op voorsprong had kunnen en misschien wel moeten brengen.

Het spel in de tweede helft werd steeds slordiger en er vielen vele overtredingen te noteren. Desalniettemin wist Cambuur door een doelpunt van Martijn Barto, op aangeven van Jamiro Monteiro, de 1-0 aan te tekenen.

De thuisploeg dacht lang de zege over de streep te kunnen trekken, totdat Steven Pereira MVV op gelijke hoogte bracht in de 80e minuut. In de slotminuten dompelde Thomas Verheijdt Cambuur in rouw door ook nog de 1-2 te maken. Door de 1-1 in Maastricht, plaatste MVV zich in de blessuretijd voor de finale van de play-offs tegen Roda JC.