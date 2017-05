Dumoulin: ''Hier droom je van''

Tom Dumoulin won zaterdagmiddag de veertiende etappe in de Giro d'Italia. "Dit is echt ongelooflijk", aldus rozetruidrager na zijn zege in de Giro.

"Hier droom je van", aldus Dumoulin, die, mede door bonificatieseconden, onder meer 24 seconden extra voorsprong pakte op Nairo Quintana. "Ik wist dat ze aan zouden vallen, maar ik was vrij ontspannen. Ik kon Quintana's eerste aanval niet volgen en reed mijn eigen tempo. Ik kwam steeds dichter bij en had aan het einde nog wat over."

"Toen Zakarin net voor de finish ging, dacht ik dat hij zou gaan winnen en was ik blij met tijdwinst op Nibali en Mollema. Maar toen zag ik dat Quintana ook moest lossen en ging in nog één keer voluit. En toen won ik ook nog."

"Ik heb nu een vrij grote voorsprong om de laatste week in te gaan. Maar dit was een etappe die me echt ligt, vlakke wegen tot aan de slotklim. Die laatste week is heel wat anders, met veel meer bergen'', aldus Dumoulin tegenover de aanwezige pers.