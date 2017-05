F1 2017 aangekondigd

Deze zomer kunnen we weer aan de slag gaan met een nieuwe F1-game gebaseerd op het huidige seizoen, zo heeft Codemasters vandaag aangekondigd.

In F1 2017 kunnen we voor het eerst sinds F1 2013 weer aan de slag met de wat oudere auto's, aangezien Classics-mode terugkomt. Codemasters kondigde gelijk drie kampioenschapswinnende auto's voor in deze mode aan, namelijk de Ferrari F2002 van Michael Schumacher, de 1992 Williams FW14B van Nigel Mansell en de legendarische McLaren MP4/4 waarin Ayrton Senna zijn eerste wereldtitel haalde in 1988. Zit er dus tóch een goede Honda-motor in de nieuwe game. Dit zijn overigens slechts drie van in totaal twaalf historische auto's.

Daarnaast kunnen we natuurlijk alle circuits en auto's van het huidige Formule 1-seizoen verwachten, bovendien belooft Codemasters verbeteringen in de carrière en multiplayer-modi en zal er een nieuwe 'championship'-mode zijn. F1 2017 komt uit op 25 augustus en zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, Xbox One en PC.