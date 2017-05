Bertens klopt Niculescu na stroeve start Peterselieman 16-05-2017 16:07 print

Tennisster Kiki Bertens is doorgedrongen tot de tweede ronde van het WTA-toernooi in Rome. De Nederlandse (WTA-20) had het in het begin lastig tegen Monica Niculescu (WTA-48), maar was daarna goed bij de les: 2-6, 6-2 en 6-1.

Bertens leverde in haar eerste opslagbeurt meteen haar servicegame in, maar brak even later toch terug tot 2-2. De Nederlandse had het echter lastig in de eerste set met het spel van Niculescu en sloeg zelf maar weinig eerste services in. De Roemeense kon daarom de set ook eenvoudig binnen halen met 6-2.

Daarna ging het beter lopen bij Bertens die meer eerste services in sloeg en meer grip kreeg op het spel van Niculescu. De Nederlandse plaatste twee breaks en dwong zo een derde en beslissende set af. Daarin was Bertens heer en meester en kreeg ze de Roemeense makkelijk op haar knieën.

In de volgende ronde neemt Bertens het op tegen qualifier Catherine Bellis (WTA-53). De 18-jarige Amerikaanse klopte de Japanse Misaki Doi (WTA-62) met 6-4 en 7-6 (6).