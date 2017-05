Jensen terug op tv met Amerikaanse celebs Redactie 09-05-2017 13:17 print

Robert Jensen keert terug op de buis. Voor Jensen USA gaat de voormalige radio-dj en talkshowhost als reporter onder meer op zoek naar 'Amerikaanse sterren met een randje'. Op 18 mei is de eerste Jensen USA te zien bij RTL 5 waarin de presentator op bezoek gaat bij Charlie Sheen.

Sheen vertelt in de uitzending over zijn leven vol drank, drugs en vrouwen. In latere shows interviewt Jensen onder anderen rapper Vanilla Ice en pornoster Ron Jeremy. Ook gaat hij op bezoek bij Kenley Jansen, een in eigen land vrijwel onbekende Nederlander die hoge ogen gooit bij honkbalclub Los Angeles Dodgers.

Een show over Amerika is anno 2017 bijna ondenkbaar zonder iets te doen met president Donald Trump. In Jensen USA neemt Trump-imitator John Di Domenico de president iedere uitzending op de hak.



Jensen terug op tv met Amerikaanse celebs (Foto: BuzzE)