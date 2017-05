Gaviria maakt werk van Quick-Step af en verovert roze trui H.Vviv 07-05-2017 17:11 print

Fernando Gaviria heeft de derde etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De renner van Quick-Step Floors was de snelste in een groepje van tien renners, die zich op tien kilometer van de meet hadden losgemaakt van het peloton.

Al snel na de start kwam de vroege ontsnapping tot met vier renners: Kristian Sbaragli (Dimension Data), Eugert Zhupa (Wilier Triestina - Selle Italia), Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) en Ivan Rovny (Gazprom-RusVelo). De vier kregen maar iets meer dan twee minuten van het peloton.

De eerste tussensprint werd gewonnen door Sbaragli. De Italiaan van Dimension Data liet zich na de tussensprint terugzakken tot het peloton. Op iets minder dan dertig kilometer van de streep werden de overige drie vluchters gegrepen door het peloton.

Op tien kilometer van de streep plaatste Quick-Step Floors een versnelling. De Belgische ploeg had zes renners mee van een kopgroep van tien renners. In de kopgroep zat eerst ook André Greipel bij, maar de drager van de leiderstrui moest door materiaalpech lossen.

Espectacular @BobJungels dando una lección de cómo formar un abanico #Giro100 Sigue el final de etapa en https://t.co/fLW7LTPBrj pic.twitter.com/OX3hJnPJmC — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 7 mei 2017

In de sprint maakte Gaviria het werk af van zijn ploeg. Rüdiger Selig werd tweede voor Giacomo Nizzolo. In het peloton won Caleb Ewan op dertien seconden de sprint van het peloton. Gaviria neemt ook de leiderstrui in het algemeen klassement.