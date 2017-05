Tatoeëerder Henk Schiffmacher ligt in Philadelphia in het ziekenhuis. Dit meldt zijn vrouw Louise op Instagram. Ze waren in Philadelphia op bezoek bij vrienden, waar Schiffmacher last kreeg van kortademigheid.

Schiffmacher is volgens zijn vrouw erg vermoeid, maar in het Thomas Jefferson University Hospital is hij in goede handen. "Hij krijgt hier de beste zorg en moet nog twee nachten blijven om er zeker van te zijn dat hij goed uitrust voordat we maandag de terugreis kunnen aanvaarden", schrijft ze.

Louise schrijft op Facebook dat het intussen beter gaat met hem. "Het goede nieuws is dat hij sterk is en beter wordt. Het slechte nieuws is dat hij het rustig aan moet doen, naar mij moet luisteren en op dieet moet. Ze zetten hem op medicijnen. Die helpen hem het vocht dat achter zijn longen zit kwijt te raken, maar hij krijgt de beste verzorging en met een beetje geluk mag hij over een dag of twee weg."

Louise bedankt in de post voor alle beterschapswensen. "Dank aan iedereen die zich zorgen maakte om Henk. Ik ben niet in staat iedereen over de hele wereld te antwoorden maar wat doet het mij, en vooral ook Henk, goed. Dank jullie allemaal, het helpt de man beter te worden en geeft mij kracht."

Schiffmacher werd vorige week nog benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn veertigjarige loopbaan als tatoeëerder werd hij tot ver over de grenzen bekend om zijn tatoeagekunst. Ook is hij schrijver en kunstschilder en zet hij zich in voor organisaties die opkomen voor zwangere vrouwen met hiv en kinderen in ontwikkelingslanden.



Henk Schiffmacher opgenomen in ziekenhuis (Foto: BuzzE)