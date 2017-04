Advocaat: "Pas na 1 juni aan de slag bij Oranje" Redactie 27-04-2017 17:05 print

Dick Advocaat begint niet voor 1 juni als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige trainer zegt donderdag tegen de NOS dat hij eerst zijn contract bij Fenerbahçe uit wil dienen, en dat hij zich daarna pas op Oranje richt.

Volgens Advocaat kan het afronden van het contract met de Turkse club nog wel enige tijd duren, en zal hij nog zeker vijf weken in dienst zijn van Fenerbahçe. Woensdag 31 mei zal interim-bondscoach Fred Grim daarom vermoedelijk nog de leiding hebben als Nederland oefent tegen Marokko. Advocaat kan dan op 4 juni debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust. Vijf dagen later staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op het programma.

Advocaat bevestigt tegen de NOS dat hij Ruud Gullit heeft benaderd voor de rol van assistent-trainer.



Advocaat: pas na 1 juni aan slag bij Oranje (Foto: ANP)