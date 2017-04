Van der Breggen maakt hattrick compleet in Luik H.Vviv 23-04-2017 14:38 print

Anna van der Breggen heeft na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl ook Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De Nederlandse kwam solo over de finish in Ans en won daarmee de allereerste editie voor vrouwen.

In de eerste vrouweneditie van Luik-Bastenaken-Luik moesten de rensters 136,5 kilometer afleggen.n totaal waren er vier hellingen opgenomen in het parcours: de Côte de la Vecquée, La Redoute, de Roche-aux-Faucons en de Côte de Saint-Nicolas.

Het duurde lang voordat er een kopgroep de ruimte kreeg van het peloton. Uiteindelijk kregen de Nederlandse Jeanna Korevaar en de Française Biannic Aude, maar op de Côte de la Vecquée werden ze alweer gegrepen door het peloton.

Net voor de klim naar de La Redoute koos Tiffany Cromwell de aanval, maar ook de Australische kreeg geen ruimte. Op La Redoute was het alweer over voor haar.

Op de Roche-aux-Faucons ontplofte het voorin helemaal toen vijf rensters wegreden: Lizzie Deignan, Van der Breggen, Kasia Niewiadoma, Ashleigh Moolman en Elisa Longo Borghini.

Het vijftal reed samen naar de laatste beklimming van de dag, de Côte de Saint-Nicolas. Longo Borghini moest er afhaken, de andere vier bleven wel samen. Anna van der Breggen viel vlak na de top van de Saint-Nicolas zelf aan en reed een halve minuut weg bij haar medevluchters. In de achtergrond won Deignan de sprint voor Niewiadoma.

Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten maakte de top vijf compleet. Door de vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik is Van Vleuten ook de nieuwe leider in de World-Tour.