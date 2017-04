VVV-Venlo kampioen in de Jupiler League Peterselieman 21-04-2017 23:20 print

VVV-Venlo is kampioen geworden in de Jupiler League. Een 0-0 gelijkspel uit bij FC Eindhovenaren was voldoende om met nog twee wedstrijden te spelen niet meer achterhaald te kunnen worden door naaste belager Jong Ajax.

Nummer tien Eindhoven probeerde VVV-Venlo het vuur aan de schenen te leggen, maar wist het net niet te vinden. Dat de Venlonaren dat zelf ook niet deden maakte voor die ploeg niet uit, omdat door het gelijkspel de titel en de bijbehorende schaal binnen was. Promotie naar de Eredivisie was al eerder veilig gesteld, omdat Jong Ajax niet mag promoveren.



VVV-Venlo kampioen in de Jupiler League (Foto: Pro Shots/Joep Leenen)

De titel in de vierde periode was voor Cambuur dat in eigen huis RKC Waalwijk eenvoudig met 5-0 oprolde. De Leeuwarders verzekerden zich hiermee ook van de virtuele tweede plaats op de ranglijst na het schrappen van de jeugdteams. Hierdoor heeft de club de beste loting voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

Door dit resultaat weet de nummer tien op de ranglijst dat die club zich op mag maken voor de play-offs. Deze plaats wordt nu bezet door FC Eindhoven dat twee punten heeft op RKC en drie op De Graafschap dat de periodetitel op doelsaldo misliep. Nummer dertien Helmond Sport heeft zich al eerder via een periodetitel verzekerd van de play-offs.

Onderin lijkt Achilles'29 te gaan degraderen. De club uit Groesbeek speelde met 2-2 gelijk tegen concurrent FC Dordrecht en staat op de ranglijst met twee duels te gaan drie punten achter die club.

Uitslagen

MVV Maastricht - Jong PSV 2-2

FC Emmen - NAC Breda 0-0

FC Den Bosch - Fortuna Sittard 1-1

SC Cambuur - RKC Waalwijk 5-0

FC Eindhoven - VVV-Venlo 0-0

Telstar - Jong Utrecht 3-1

FC Oss - FC Volendam 2-2

Achilles'29 - FC Dordrecht 2-2

Jong Ajax - Helmond Sport 2-0

Almere City FC - De Graafschap 1-2