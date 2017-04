Laatste mens van vóór 1900 overleden heywoodu 15-04-2017 19:33 print

De oudste mens ter wereld is zaterdag overleden. Italiaanse media melden dat het lange leven van Emma Morano op 117-jarige leeftijd tot een einde is gekomen.

Morano was sinds het overlijden van de Amerikaanse Susannah Mushatt Jones in mei 2016 de voor zover bekend laatste nog levende persoon op aarde die voor 1900 is geboren. De Italiaanse kwam op 29 november 1899 ter wereld in Civiasco. Met 117 jaar en 137 dagen is Morano officieel de op vier na oudste persoon ooit.

De krasse dame schreef haar lange leven toe aan haar genen en het negentig jaar lang elke dag eten van drie eieren per dag, waarvan twee rauw. "Ze heeft een zeer bijzonder leven gehad en we zullen altijd blijven herinneren hoe zij ons vooruit geholpen heeft in het leven", aldus Silvia Marchionini, de burgemeester van Verbania. Daar, aan het Lago Maggiore, woonde Morano al vele jaren en ze verliet het dorp eigenlijk nooit. Niet verrassend is ze daar dan ook overleden.

Tijdens Morano's leven vonden uiteraard vele historische gebeurtenissen plaats. Zo barstte de Tweede Boerenoorlog kort voor haar geboorte uit, stond de auto in haar kinderschoenen op het moment dat ook Morano als klein meisje rondliep en was ze tijdens de Eerste Wereldoorlog al een tiener.

De Jamaicaanse Violet Brown is nu voor zover bekend de oudste levende persoon op aarde. De Jamaicaanse werd op 10 maart 1900 geboren en vierde vorige maand dus haar 117e verjaardag.

Morano vierde vorig jaar haar 117e verjaardag (Bron: YouTube)