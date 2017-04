Nederland speelt na drie jaar weer thuis in Davis Cup heywoodu 12-04-2017 00:40 print

De Nederlandse tennissers spelen in september voor het eerst in drie jaar weer eens een thuiswedstrijd. Dinsdag werd de loting verricht voor de play-offs om een plekje in de Wereldgroep in 2018.

Nederland speelt dan tegen Tsjechië, zo bleek uit die loting. Een lastige tegenstander voor Robin Haase en co, want met Tomas Berdych hebben ze de nummer dertien van de wereld in huis. Toch won Haase dit jaar al van diezelfde Berdych, dus hoop is er zeker. Verder vormen Jiri Vesely (ATP-53) en de 38-jarige veteraan Radek Stepanek de kern van de Tsjechische ploeg

In september 2014 speelde Nederland tegen Kroatië voor het laatst een thuiswedstrijd. In datzelfde jaar begon Oranje overigens tegen Tsjechië, dat in Ostrava met 3-2 won. De twee landen speelden zes keer tegen elkaar, Nederland won één keer. Dat is overigens al een tijdje terug, want in het team zaten destijds namen als Arthur Diemer-Kool en Hendrik Timmer, twee keer kwartfinalist op Wimbledon. Als die namen je weinig zeggen nemen we je dat niet kwalijk, want die eenmalige overwinning van Nederland op (het toenmalige) Tsjechoslowakije was in 1925.