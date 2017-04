Onrust in parlement Paraguay, politie schiet demonstrant dood

Demonstranten hebben vrijdag (lokale tijd) het parlement van Paraguay bestormd en daar brand gesticht. Zij deden dit als protest tegen een geheime stemming in de Paraguyaanse Senaat, eerder op vrijdag, die een herverkiezing van president Horacio Cartes mogelijk moet maken.

De bestorming volgde na uren van rellen tussen demonstranten en de politie voor het parlement in de hoofdstad Asunción. Tijdens de ongeregeldheden raakten meerdere journalisten, politici en agenten gewond, meldden lokale media. President Cartes, een frisdrank- en tabaksmagnaat, riep via Twitter op tot kalmte.

De stemming vond plaats in een gesloten ruimte in het parlementsgebouw, in plaats van in de Senaat zelf. De wet kreeg de steun van 25 senatoren, twee meer dan de benodigde 23 stemmen in de 45 zetels tellende Eerste Kamer. Voordat de in 2013 verkozen Cartes zich herkiesbaar kan stellen voor een nieuwe termijn van vijf jaar moet het regeringsgezinde Huis van Afgevaardigden zich nog over de wetswijziging buigen.

Een soortgelijk voorstel haalde het in augustus niet. Afgelopen week stemde het Congres voor een wetswijziging die het mogelijk maakt om binnen een jaar over hetzelfde wetsvoorstel te stemmen.

Volgens tegenstanders is de wet niet rechtsgeldig en bovendien een bedreiging voor de democratie in het Zuid-Amerikaanse land. ,,Een coup is uitgevoerd. Wij verzetten ons en nodigen het volk uit om dat ook te doen", aldus Desiree Masi, senator voor de Progressieve Democratische Partij.

Volgens de in 1992 ingevoerde grondwet kan de president niet worden herkozen. Drie jaar eerder was er een einde gekomen aan de junta die met harde hand over het Zuid-Amerikaanse land had geregeerd.

Update 14:48 uur

De Paraguayaanse politie heeft zaterdagochtend vroeg een 25-jarige aanhanger van de oppositie doodgeschoten. Dat gebeurde volgens lokale media toen agenten een kantoor van oppositiepartij PLRA binnenvielen in hoofdstad Asunción.

De inval vond plaats in de nasleep van rellen bij het Paraguayaanse parlementsgebouw. Woedende betogers bestormden het gebouw vrijdagmiddag. Zij deden dit uit protest tegen een geheime stemming in de Senaat die een herverkiezing van president Horacio Cartes mogelijk moet maken.

Op beelden is te zien hoe agenten van de oproerpolitie bij het parlementsgebouw rubberen kogels en traangasgranaten afvuren op de betogers. De politie kon evenwel niet voorkomen dat brand werd gesticht in het pand. President Cartes noemde de brand "het werk van degenen die de democratie willen vernietigen". Hij riep op tot kalmte.



Bestorming en brand in parlement Paraguay (Foto: ANP)