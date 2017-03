Audi presenteert auto's voor nieuwe DTM-seizoen

Audi heeft de kleurenschema's voor het nieuwe DTM-seizoen gepresenteerd. In tegenstelling tot afgelopen jaren zijn er in 2017 maar zes auto's per fabrikant, maar dat nieuws was al eerder bekend gemaakt. Sponsor Playboy vervangt Speedweek.com, de overige sponsoren zijn hetzelfde gebleven. Het nieuwe seizoen start in het weekend van 6 en 7 mei op het circuit van Hockenheim.



2017 DTM Audi (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi Playboy (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi Red Bull (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi Schaeffler (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi AutoBild (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi Castrol (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi Hoffmann Group (Foto: Audi MediaCenter)







2017 DTM Audi (Foto: Audi MediaCenter)