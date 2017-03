Tieners vast om viraal filmpje mishandeling Redactie 19-03-2017 17:15 print

Twee jongens uit Amsterdam-Noord zijn opgepakt, omdat ze een meisje met hoofddoek hadden geslagen en geschopt terwijl ze op de grond lag. Iemand had de mishandeling gefilmd en geüpload op Facebook. Het filmpje is in een paar dagen tijd 1,5 miljoen keer bekeken en 23.000 keer gedeeld.

De jongens zijn zestien en zeventien jaar oud. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ze hadden zichzelf bij de politie gemeld, nadat ze waren herkend door familie en kennissen.



Tieners vast om viraal filmpje mishandeling (Foto: BuzzT)