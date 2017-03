Dumoulin over MSR: 'Gegokt en verloren'

Tom Dumoulin zag zaterdag tot zijn teleurstelling dat de tactiek van Team Sunweb in Milaan-San Remo, de koers die werd gewonnen door Michal Kwiatkowski, uiteindelijk niet zo uitpakte zoals gehoopt. Michael Matthews kon het uiteindelijk niet afmaken.

Vanaf de voet van de Poggio tot 6,5 kilometer van de streep reed Dumoulin indrukwekkend op kop van de groep. Toen hij zich liet afzakken kwam de aanval van Peter Sagan. Alleen Julian Alaphilippe en Michal Kwiatkowski konden nog tot op het wiel van de wereldkampioen komen. Matthews kon niet aanhaken.

"Jammer", concludeerde Dumoulin. "Maar dat is ook koers. We gokten om de koers hard te maken en hoopten dat Michael op de Poggio mee kon wanneer mannen als Sagan en Van Avermaet zouden aangaan. Je moet een plan hebben. We hadden ook kunnen gokken om met z’n allen rustig over de Poggio te rijden en dan met veertig man en alle rappe mannen te sprinten in Sanremo. De kans dat er dan iets misloopt in de sprint is groot. Daarbij is Matthews normaal een van de best klimmende sprinters. We hebben gespeeld, maar verloren."

Volgens Matthews zelf kon hij er weinig aan doen dat hij uiteindelijk niet mee zat. "Ik zat net een paar seconden ingesloten. Ik had wel de benen om mee te gaan, maar niet de ruimte. Dit is uitermate frustrerend."