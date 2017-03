Javier Guzman heeft zich gemeld bij een afkickkliniek in het Brabantse Oirschot in een nieuwe poging om van zijn drank- en drugsverslaving af te komen. Dat schrijft De Telegraaf.

De 39-jarige cabaretier worstelt al jaren met een alcohol- en cocaïneverslaving. Hij doet nu opnieuw een poging om hier vanaf te komen door een programma te volgen waarbij hij overdag therapie volgt in de kliniek en 's avonds gewoon op de planken staat voor zijn nieuwe show GA-BIE-JER.

Guzmans manager zegt dat de kliniek een soort 'rusthuis' is voor Javier waar hij zich kan opladen voor zijn optredens. "Javier zondert zich nu af omdat het risico om naar de fles te grijpen aanzienlijk is. Daarbij is hij ook verslaafd voor het leven. Het achtervolgt hem al lange tijd. Dan vind ik het een goede zaak dat hij regelmatig in de afkickkliniek zit om geconcentreerd te blijven."

Vorige maand liep Javier na veertig minuten nog van het podium in Druten. Hij zat niet goed in zijn vel en liep gewoon weg. Het publiek dacht eerst dat het een grap was, maar de cabaretier bleef weg, zonder uitleg. Het teleurgestelde publiek kreeg uiteindelijk zijn geld terug.



'Javier Guzman opnieuw in afkickkliniek' (Foto: BuzzE)