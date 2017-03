DENK denkt nog even na over reactie Turkije Danny 11-03-2017 22:22 print

De Nederlandse tak van de Erdoganpartij, DENK, denkt nog even na over welke reactie zij gaan geven op het conflict dat zaterdag is ontstaan tussen Nederland en Turkije. Blijkbaar weten ze nog niet goed hoe ze dit het best kunnen spinnen.

"Wij zijn nog aan het overleggen over het geven van een reactie", zegt Farid Azarkan van DENK. De partij was uiteraard de hele dag onbereikbaar voor commentaar. "Die gaan wij op enig moment ook geven", aldus Azarkan zaterdagavond.

"Wij zitten volop in de campagne. Ook daar schreeuwen mensen om reacties. Dus daar zijn wij nu vooral mee bezig. De situatie verandert continu. Dus wij komen op een gegeven moment met een reactie", aldus Azarkan die blijkbaar nog geen mening heeft.

Nederland besloot zaterdag de landingsrechten van de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu van Buitenlandse Zaken in te trekken nadat de Turken duidelijk hadden gemaakt volledig schijt te hebben aan Nederland. Na de actie noemde Erdogan Nederlanders als geheel Fascisten en Nazi´s. Of DENK die mening deelt en ziet als ´verbindend´ zal dus later blijken.



Denk beraadt zich op reactie situatie Turkije (Foto: ANP)