Moskeeënraad komt met islamitische stemwijzer

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) gaat partijprogramma's langs de 'islamitische meetlat' leggen. Een website moet voor de moslimgemeenschap in ons land inzichtelijk maken hoe partijen denken over belangrijke zaken zoals godsdienstvrijheid, zegt een woordvoerder vrijdag.

Het initiatief komt er op aandringen van moskeebesturen en bezorgde burgers. Zij hebben de RMMN gevraagd meer aandacht aan de verkiezingen te besteden. Het is de eerste keer volgens de woordvoerder dat zijn organisatie partijprogramma's op een dergelijke wijze gaat toetsen.

Ontwikkelingen in de samenleving zoals de polarisatie, maar ook de lage opkomst onder moslims is een drijfveer om de site (www.islamitischemeetlat.nl) te beginnen. Die moet rond 9 of 10 maart de lucht ingaan. "Het moet moslims op een vrij eenvoudige manier laten zien waarop ze kunnen stemmen."

De moskeeënclub heeft trouwens wel een foutje gemaakt, want ze hadden er beter aan gedaan om éérst de domeinnaam te registreren en die dan pas te communiceren via de media. Nu is het adres geclaimd door opiniesite The Post Online.



Partijprogramma's langs 'islamitische meetlat' (Foto: ANP)