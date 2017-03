Haase naar halve finales in Dubai en terug de top-50 in heywoodu 02-03-2017 14:34 print

Tennisser Robin Haase heeft zich op het ATP 500-toernooi in Dubai geplaatst voor de halve finales. De Nederlander schakelde daags na zijn stunt tegen Tomas Berdych ook de Bosniër Damir Dzumhur genadeloos uit.

Haase begon zowaar uitstekend aan het duel en had na drie games de eerste break al te pakken. De Hagenaar stond soeverein te serveren en gaf Dzumhur geen enkele illusie dat er iets te halen viel. Nog een break op 4-2 betekende het vonnis voor de Bosniër in de eerste set, die met 6-2 naar Haase ging.

In het tweede bedrijf begon het weer goed, maar al snel raakte Haase de controle over de wedstrijd kwijt. Hij werd vroeg gebroken, maar slaagde er met een prachtige bal in om de break even later weer ongedaan te maken. Waar Haase serveerde om op 5-5 te komen ging het echter fout: Dzumhur sloeg op het tweede breakpunt toe en pakte de set.

Met een lovegame nam Haase in de beslissende set gelijk al de opslag van de Bosniër over, maar zelf leverde hij zijn service ook weer even snel in. Nadat hij Dzhumhur nog een keer brak kwam de Nederlander weer op dreef. Hij serveerde weer prima en toverde zelfs een prachtige running pass uit zijn racket. Na bijna twee uur maakte Haase het af en plaatste hij zich voor de halve finales: 6-2, 4-6, 6-4.

Check out this running pass from @robin_haase - amazing! Even Dzumhur applauded! https://t.co/EDK843cG6m — Tennis TV (@TennisTV) 2 maart 2017

In de halve eindstrijd staat Haase tegenover de winnaar van het duel tussen Fernando Verdasco en Gaël Monfils. Door zijn zege is hij bovendien nagenoeg zeker van een plekje in de top-50 van de wereldranglijst van komende week. Het is inmiddels al van juli 2014 geleden dat hij zo hoog stond op de ranglijst.

We eindigen met een applausje voor Haase, want dat heeft de Hagenaar wel verdiend.

(Bron: YouTube)