LB: Bieber heeft niet in zijn broek geplast

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wil missen!

Justin Bieber heeft niet in zijn broek geplast. De zanger heeft een verklaring gegeven voor de natte plek in het kruis van zijn joggingbroek, waarmee hij werd gespot toen hij door Los Angeles liep.

Nadat foto's van Bieber in zijn natte broek in de media verschenen en twitteraars volop gingen speculeren over de aanleiding van het 'ongelukje', liet de superster op Twitter weten wacht er echt was gebeurd.

"Iemand had me bloemen gegeven en toen ik met de auto een bocht maakte kwam er water op mijn edele delen...Ik vind het niet erg als jullie er om hebben kunnen lachen!", schreef de Canadees.

Zelf vond de 'Sorry'-zanger het ook wel vermakelijk. Op Instagram postte hij een foto van het voorval naast een plaatje van acteur Adam Sandler uit de filmkomedie Billy Madison. Daarop heeft de hoofdpersoon Billy, ook een nat kruis in zijn broek. "Je bent pas cool als je in je broek plast", schrijft hij erbij.

