Arsenal beëindigt bekersprookje Sutton United 20-02-2017

Arsenal heeft zonder sprankelend te spelen de kwartfinales van de FA Cup gehaald. Het bekersprookje van het kleine Sutton United is voorbij. Het werd 0-2.

Op bezoek bij de amateurs van Sutton United, uitkomend op het vijfde niveau van Engeland, slaagden The Gunners er niet in om een grote score neer te zetten. Eén treffer in beide helften was voldoende voor de winst. De weg naar Wemley ligt daardoor open, want in de kwartfinale speelt Arsenal thuis tegen Lincoln City, eveneens een non-league club.

Manager Arsène Wenger had zijn basisteam op liefst zeven plekken gewijzigd ten opzichte van de zeperd tegen Bayern München (5-1). Alexis Sánchez begon op de bank, terwijl Mesut Özil niet eens bij de wedstrijdselectie zat. Lucas Perez kreeg daardoor weer een keer speeltijd en hij pakte zijn kans. Na 26 minuten schoot hij de bezoekers op voorsprong.

Arsenal kwam op het knusse Gander Green Lane alleen een paar keer in de problemen bij opzichtige fouten van doelman David Ospina. Tien minuten na rust werd de voorsprong echter wel verdubbeld. Op aangeven van Alex Iwobi maakte Theo Walcott zijn honderdste treffer namens de Noord-Londenaren.

Halverwege de tweede helft deed Sutton United bijna wat terug. Roarie Deacon, die nota bene in de jeugd van Arsenal speelde, had pech dat hij de lat raakte. Invallers Alex Oxlade-Chamberlain en Sánchez zorgden daarna nog voor gevaar, maar het bleef bij twee doelpunten.



Theo Walcott in duel met Sutton United's Kevin Amankwaah. (PRO SHOTS/Action Images)