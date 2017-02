Bethesda werkt aan zeven verschillende projecten

Todd Howard heeft een kleine blik gegeven in wat we de komende jaren van Bethesda mogen verwachten. Het bedrijf werkt op het moment aan zeven verschillende projecten die allemaal in een verschillende ontwikkelfase zitten.

Twee projecten zijn we bekend mee: Fallout 4 VR wordt hard aan gewerkt en is al volledig speelbaar in VR. Howard geeft aan dat er nog uitdagingen zijn om te overkomen, waaronder het reizen in de wereld en problemen met de locomotie. Het andere project is Elder Scrolls V: Skyrim voor Nintendo Switch.

Hiernaast teaset Howard dat er gewerkt wordt aan twee titels die 'groter zijn dan we ooit hebben gedaan' en een mobiele titel, die net als Fallout Shelter iets nieuws moet brengen naar de markt. Dat laat nog twee onbekende titels over, waar we ongetwijfeld nog langere tijd niets over te horen krijgen.

Het is zoals we gewend zijn nog even afwachten. Bethesda is dit jaar weer op E3 aanwezig, dus ongetwijfeld krijgen we op dat moment meer te zien van een aantal van deze titels.