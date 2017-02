Wilders trapt campagne af in Spijkenisse Redactie 18-02-2017 15:29 print

Onder grote belangstelling van de pers is Geert Wilders zaterdag aangekomen in Spijkenisse om de aftrap te geven voor de verkiezingscampagne van de PVV.

Vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland zijn ervoor uitgerukt. Ook is er veel politie en beveiliging op de been. Wilders gaat in Spijkenisse flyers uitdelen.



Wilders trapt campagne af in Spijkenisse (Foto: ANP)