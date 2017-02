Sneijder levert contract in en beraadt zich over toekomst Redactie 14-02-2017 19:25 print

Rodney Sneijder vertrekt FC Utrecht. De middenvelder die met het beloftenteam uitkwam in de Jupiler League heeft zijn contract ingeleverd.

Sneijder tekende vorig jaar zomer een contract bij Utrecht en hoopte in het beloftenteam zijn carrière nieuw leven in te blazen. Dat lukte maar gedeeltelijk: Sneijder kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Jupiler League waarvan vijf keer als basisklant.

"Wij vinden het jammer dat Rodney een punt zet achter dit seizoen, maar respecteren zijn besluit en wensen hem veel geluk en succes toe in zijn toekomstige carrière, binnen én buiten de lijnen", reageert technisch manager Erik ten Hag op de officiële clubwebsite.

Het is de tweede keer dat het 25-jarige broertje van Wesley Sneijder vertrekt bij de club uit zijn geboortestad. In seizoen 2011-2012 kwam hij tot 23 Eredivisieduels en drie doelpunten met de hoofdmacht. Na wisselvallige perioden bij RKC Waalwijk en Almere City FC kwam hij niet uit de verf bij het Schotse Dundee United. Nu het ook in Utrecht niet is gelukt, is de vraag of hij zij profcarrière nog voortzet. Sneijder beraadt zich over zijn toekomst.