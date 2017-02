FOK! Wat een weer: Kwalitatief Uitermate Teleurstellend

Een veel te vroege lente,

geeft brood zonder krenten.

Mogguh. Afgelopen nacht trok een neerslaggebied vanuit het zuidoosten richtin het noordwesten over het land. In het zuiden viel er voornamelijk regen en natte sneeuw, terwijl het noorden meer natte sneeuw en sneeuw toebedeeld kreeg. Dit heeft kunnen leiden tot enkele centimters sneeuw en lokale gladheid.

Vanmorgen is het voornamelijk bewolkt met op sommige plaatsen nog lichte sneeuwval. In de middag kan de bewolking vanuit het oosten openbreken en word het droog aldus het KNMI. De temperaturen liggen rond de 2 graden in het noordoosten en 7 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het oosten en is matig van kracht, aan de kust kan het wel krachtig waaien.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 08:02 Zon onder: 17:45 Zonkracht: 1 / 1







Rotterdam. maar dan in het donker (Foto: Disbatch)

Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!